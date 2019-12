Actualités

Les travailleurs handicapés ont désormais leur réseau d’intérim

Le groupe Randstad France et Fastroad, entreprise spécialisée dans le transport de marchandises et de voyageurs, viennent d’annoncer le lancement du premier réseau intérim dédié aux personnes handicapées. Baptisé, “Kliff par Randstad”, ce réseau vise à mettre 500 travailleurs en emploi à temps plein dans les trois prochaines années. Une première agence sera ouverte en janvier prochain à la Plaine-Saint-Denis (93).

Un premier réseau de travail intérimaire dédié aux personnes handicapées vient enfin de voir le jour. À la manœuvre, on trouve le groupe Randstad France et Fastroad, société spécialisée dans le transport de personnes et de marchandises dont 90 % de la masse salariale est en situation de handicap. Cette joint-venture sociale, baptisée “Kliff par Randstad” ouvrira une première agence en janvier à la Plaine-Saint-Denis (93) et prévoit de compter cinq autres unités en France d’ici 2022. “C’est une société commune dans laquelle Randstad apportera toute sa compétence dans le monde l’intérim tandis que Fastroad intégrera toute son expertise en matière d’entreprise adaptée”, explique Laurent Morestain, secrétaire général du groupe Randstad.

Des expertises mutualisées

Cette EATT (entreprise adaptée de travail temporaire) a pour objectif de remettre 500 personnes en emploi à équivalent temps plein d’ici les trois prochaines années. Si cela peut paraître peu en matière de volumétrie au regard du marché de l’intérim, les créateurs du réseau comptent gagner en puissance progressivement. La première agence implantée à proximité du siège de Randstad (Plaine-Saint-Denis) mobilisera ainsi pleinement ainsi les équipes du groupe qui se partageront les locaux avec les équipes de Fastroad.

Nicolas Monier

